начнут матч в 22:00 в финале кубка Африки-2021 по футболу, 06.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сенегал» — «Египет» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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