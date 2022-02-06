В 17:00 06.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Сассуоло» — «Сампдория» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сампдория» — «Сассуоло» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Сассуоло»).

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