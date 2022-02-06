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    Пиоли: «Милан» обыграл лучшую команду Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Интер
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча 24-го тура Серии А с «Интером» (2:1).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, "Интер" играл в первом тайме сильнее нас, но мой "Милан" никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.

    С подписанием таких футболистов, как Жиру, Ибрагимович, Кьер, Меньян, растет и уровень зрелости команды, уровень понимания футбола. Молодые игроки выносят для себя что-то новое каждый день.

    Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу...» — приводит слова Пиоли Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А. У «Интера» на очко больше — он остался на первой позиции.

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