Пиоли: «Милан» обыграл лучшую команду Серии А

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча 24-го тура Серии А с «Интером» (2:1).

«Мы обыграли лучшую команду Серии А, лидера и действующего чемпиона, так что мы подтвердили свой уровень. Да, "Интер" играл в первом тайме сильнее нас, но мой "Милан" никого не боится. Мы навязали свою игру команде, которая нас превосходит в кое-каких аспектах, а ведь мы сейчас даже не в лучшей форме.

С подписанием таких футболистов, как Жиру, Ибрагимович, Кьер, Меньян, растет и уровень зрелости команды, уровень понимания футбола. Молодые игроки выносят для себя что-то новое каждый день.

Я обещал себе, что если мы сегодня победим, то я откажусь от своих любимых тосканских сигар на месяц. Ну, возможно, мне это пойдет на пользу...» — приводит слова Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А. У «Интера» на очко больше — он остался на первой позиции.