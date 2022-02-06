начнут матч в 19:00 в кубке Англии по футболу, 06.02.2022.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Борнмут» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Лестер». Коэффициент ставки — 1.93 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лестер»).

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