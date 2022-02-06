начнут матч в 15:00 во французской Лиге 1, 06.02.2022.

Последний матч между собой: «Ланс» — «Лорьян» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.97.

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