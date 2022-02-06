начнут матч в 22:45 в Лиге 1, 06.02.2022.

Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Лилль» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лилль» — «ПСЖ». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:6.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:6 (победит «ПСЖ»).

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