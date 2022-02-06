«Крылья Советов» в товарищеском матче победили «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» Фото: «Крылья Советов»
Встреча проходила в формате трех таймов: два по 45 минут и еще один — 30 минут. Голы забили Антон Зиньковский (55-я минута) и Дмитрий Цыпченко (97).
Контрольный матч
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — 2:0 (1:0, 0:0)
Голы: 17 Зиньковский, 55'; 19 Цыпченко, 97'«Крылья Советов»: 1 Ломаев (81 Овсянников, 46') (39 Фролов, 90'), 47 Божин (22 Фернандо, 63'), 4 Солдатенков (26 Салтыков, 78'), 5 Горшков (35 Герчиков, 78'), 23 Бейл (21 Иванисеня, 63'), 8 Витюгов (52 Смирнов, 78'), 6 Якуба (28 Коваленко, 63'), 17 Зиньковский (27 Великородный, 78'), 9 Пиняев (29 Липовой, 63'), 10 Сарвели (85 Игнатьев, 63'), 15 Глушенков (19 Цыпченко, 63')«Нижний Новгород»: 25 Нигматуллин, 24 Гоцук, 31 Ткачук, 41 Александров, 89 Стоцкий, 8 Ларсен, 77 Карасев, 78 Калинский, 6 Юлдошев, 9 Игрок на просмотре, 93 Сулейманов