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    Индзаги: «Интер» не заслуживал поражения от «Милана»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Интер
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Милана» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Это футбол. Мы доминировали по всем статьям, но мы не были остры при завершении атак. "Милану" повезло с первым голом, и они сыграли умно при втором.

    Я увидел дерби, в котором игра шла в одном направлении 60 минут. Ребята разозлились после того, как счет сравнялся, поскольку, вероятно, был фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию.

    В последние 25 минут мы не были так остры и не контролировали мяч, игра была более открытой для индивидуальных проявлений. Мы знаем, что это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки.

    Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то проиграли бы один раз, возможно. Мы все знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

    Вплоть до того момента, когда счет сравнялся, мы не позволяли "Милану" практически ничего. Это тяжелый урок, но ценный для того, чтобы мы более решительно доводили игру до победы, чтобы не оказаться в такой ситуации снова», — цитирует специалиста Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А. У «Интера» на очко больше — он остался на первой позиции.

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