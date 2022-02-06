Жиру прокомментировал победу «Милана» над «Интером»

Форвард «Милана»подвел итоги матча 24-го тура Серии А c «Интером» (2:1), в котором он сделал дубль.

«Я сказал перед игрой, что она будет особенной. В первом тайме нам было трудно, думал, что забьют один или два мяча в наши ворота. Я был немного расстроен, но и вся команда тоже, потому что мы играли не очень хорошо и знали это.

Во втором тайме показали отличный командный дух. Путь до победу в чемпионате еще длинный. Да, мы в числе лидеров, но впереди еще много игр», — приводит слова Жиру Tuttomercatoweb.

«Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А. У «Интера» на очко больше — он остался на первой позиции.