начнут матч в 17:30 в футбольной Бундеслиге, 06.02.2022.

Последний матч между собой: «Байер» — «Боруссия Д» 3:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Байер». Коэффициент ставки — 1.97 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Боруссия Д»).

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