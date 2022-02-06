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    «Барселона» обыграла «Атлетико», у Дани Алвеса — гол, ассист и удаление

    «Барселона» — «Атлетико»: счет матча 4:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» потерпел выездное поражение от «Барселоны» (2:4) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

    «Барселона»
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    «Барселона»

    В составе победителей отличились Жорди Альба (10-я минута), Гави (21-я), Рональд Араухо (43-я) и Дани Алвес (49-я), на счету которого также результативная передача и красная карточка на 69-й минуте.

    «Матрасники» ответили голами Янника Карраско (8-я) и Луиса Суареса (58-я).

    Футбол. Испания. Примера
    Барселона — Атлетико 4:2
    Голы: 0:1 Янник Карраско (8'), 1:1 Жорди Альба (10'), 2:1 Pablo Gavira (21'), 3:1 Рональд Араухо (43'), 4:1 Дани Алвес (49'), 4:2 Луис Суарес (58') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри (Николас Гонсалес, 66'), Адама Траоре (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Ферран Торрес, Pablo Gavira (Серджино Дест, 71') Атлетико: Луис Суарес, Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 56'), Тома Лемар (Рейнилду, 55'), Родриго Де Пауль, Коке (Эктор Эррера, 76'), Янник Карраско, Марио Эрмосо (Матеус Кунья, 55'), Стефан Савич, Хосе Хименес, Шиме Врсалько (Даниэль Васс, 46'), Ян Облак Предупреждения: Жорди Альба (52'), Френки де Йонг (72'), Xavi Hernandez (82'), Даниэль Васс (89'), Эктор Эррера (90 + 1') Удаление: Дани Алвес (69')

    Команда Хави с 38 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 36 очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Эспаньолом» (13 февраля), а «Атлетико» примет дома «Хетафе» (12 февраля).

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