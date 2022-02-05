В 18:00 05.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Уиган» — «Сток Сити» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сток Сити» — «Уиган» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

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