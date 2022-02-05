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    Дубль Жиру принес «Милану» победу в дерби с «Интером»

    «Интер» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Интер
    Миланский «Интер» потерпел домашнее поражение от «Милана» (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 39-й минуте открыли хозяева. Иван Перишич после навеса с углового на дальнюю штангу пробил ногой низом — ни вратарь, ни защитники заблокировать удар не смогли.

    «Россонери» отыгрались на 75-й минуте. Браим Диас пробил с края штрафной «Интера» в сторону дальней штанги, где Оливье Жиру в подкате переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

    А спустя четыре минуты Жиру получил мяч в середине штрафной хозяев , красиво развернулся и низом пробил в дальний угол, выведя «Милан» вперед.

    Уже в компенсированное время гости остались в меньшинстве — Тео Эрнандес на фланге в середине поля жутко влетел в соперника и получил красную карточку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Интер — Милан 1:2
    Голы: 1:0 Иван Перишич (38'), 1:1 Оливье Жиру (75'), 1:2 Оливье Жиру (79') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Маттео Дармиан, 82'), Дензел Дюмфрис, Николо Барелла, Марсело Брозович (Матиас Весино, 82'), Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 73'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 70'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70') Милан: Оливье Жиру, Рафаэл Леау, Франк Кессье (Браим Диас, 58'), Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 46'), Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Раде Крунич, 80'), Тео Эрнандес, Алессио Романьоли, Пьер Калюлю, Давиде Калабрия, Мик Меньян Предупреждения: Алессио Романьоли (21'), Хакан Чалханоглу (60'), Браим Диас (72'), Исмаэль Беннасер (76'), Милан Шкриньяр (85'), Раде Крунич (90 + 2') Удаление: Тео Эрнандес (90 + 5')

    «Милан» набрал 52 очка. На данный момент команда занимает второе место в таблице Серии А. У «Интера» на очко больше — он остался на первой позиции.

    Календарь и таблица Серии А

    В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Наполи», а «Милан» примет «Сампдорию».

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