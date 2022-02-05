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    Интер — Милан. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.02.2022 в 20:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Интер — Милан

    Футбол Серия A Интер Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 05.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Интер — Милан в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Милан» — «Интер» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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