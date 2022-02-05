Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фристайлисты разыграют медали в могулеПервые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля
  • 01:56
    • «Мидлсбро» выбил «МЮ» из Кубка Англии, Роналду не забил пенальти
  • 00:55
    • Хет-трик Милика помог «Марселю» разгромить «Анже»
  • 22:29
    • Сборная России обыграла Украину и вышла в финал ЧЕ по мини-футболу
  • 19:51
    • Овечкин — фаворит на звание лучшего игрока сезона НХЛ по версии The Score
  • 19:38
    • Ибрагимович пропустит миланское дерби с «Интером»
    Все новости спорта

    Газишехир — Сивасспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.02.2022 в 13:30 начнется матч в Суперлиге Турции Газишехир — Сивасспор

    Футбол
    В 13:30 05.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Газишехир — Сивасспор в Суперлиге Турции.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Газишехир» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Газишехир — Сивасспор.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто возьмет верх в миланском дерби?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Россиянки не смогут остановить соперниц из США?
  • США — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Будет ли «Бавария» сильнее «Лейпцига» и в этот раз?
  • «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры