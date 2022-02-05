Дембеле вернется в состав «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

Вингер «Барселоны»в ближайшее время вернется в состав команды, несмотря на нежелание продлевать контракт с клубом.

Ранее руководство «Барселоны» отстранило Дембеле от участия в матчах за первую команду после отказа подписывать новый контракт.

По информации Mundo Deportivo, главному тренеру «Барселоны» Хави удалось убедить президента клуба Жоана Лапорту в необходимости задействовать Дембеле в оставшихся матчах текущего сезона.

Ожидается, что французский футболист попадет в заявку команды на матч чемпионата Испании против «Атлетико».

Действующее соглашение Дембеле с «Барсой» рассчитано до лета 2022 года.