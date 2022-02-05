Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фристайлисты разыграют медали в могулеПервые медали. Анонс событий на Олимпиаде-2022 5 февраля
  • 10:56
    • Дембеле вернется в состав «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»
  • 09:24
    • Головин пропустит матч с «Лионом» из-за болезни
  • 09:07
    • «Зенит» предложил Ракицкому продлить контракт с понижением зарплаты
  • 08:50
    • «Юта» выиграла у «Бруклина», «Индиана» уступила «Чикаго»
  • 08:09
    • Контрольный матч сборной России по хоккею против Латвии отменен
    Все новости спорта

    Дембеле вернется в состав «Барселоны» перед матчем с «Атлетико»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании
    Вингер «Барселоны» Усман Дембеле в ближайшее время вернется в состав команды, несмотря на нежелание продлевать контракт с клубом.

    Усман Дембеле
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Усман Дембеле

    Ранее руководство «Барселоны» отстранило Дембеле от участия в матчах за первую команду после отказа подписывать новый контракт.

    По информации Mundo Deportivo, главному тренеру «Барселоны» Хави удалось убедить президента клуба Жоана Лапорту в необходимости задействовать Дембеле в оставшихся матчах текущего сезона.

  • Лапорта о Дембеле: В том, что он остался, нет пользы ни для него, ни для клуба
  • Читайте по теме

    • Ожидается, что французский футболист попадет в заявку команды на матч чемпионата Испании против «Атлетико».

    Действующее соглашение Дембеле с «Барсой» рассчитано до лета 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто возьмет верх в миланском дерби?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Россиянки не смогут остановить соперниц из США?
  • США — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Будет ли «Бавария» сильнее «Лейпцига» и в этот раз?
  • «Бавария» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Плимут Аргайл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры