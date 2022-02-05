начнут матч в 15:30 в кубке Англии по футболу, 05.02.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Плимут Аргайл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

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