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    Чарльтон Атлетик — Уимблдон. Смотреть онлайн в прямом эфире

    05.02.2022 в 18:00 начнется матч в английской Первой Лиге Чарльтон Атлетик — Уимблдон

    Футбол Футбол Англии
    Чарльтон Атлетик и Уимблдон начнут матч в 18:00 в английской Первой Лиге, 05.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Уимблдон» 0:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уимблдон»).

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