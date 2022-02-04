Юсуф Языджи: уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально

Полузащитник ЦСКАрассказал о подготовке клуба к возобновлению сезона-2021/2022.

«Мы пока находимся на предсезонном сборе, набираем форму. Конечно, для этого нужно больше времени, как мне, так и всем ребятам. Мы провели здесь всего две игры, и шаг за шагом будем прибавлять. Сейчас я чувствую себя очень хорошо для данного этапа подготовки. В дальнейшем буду набирать кондиции. Понятно, что на 100 процентов я пока не готов, но работа идет в правильном направлении.

Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей», — цитирует Языджи Bobsoccer.