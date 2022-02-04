Луис Адриано продолжит карьеру в Турции

«Антальяспор» на своем официальном сайте объявил о переходе экс-форварда «Спартака»

Турецкий клуб заключил с 34-летним бразильцем соглашение на 1,5 года.

С 2019 года Адриано выступал за «Палмейрас», в составе которого выиграл три трофея. Всего за бразильский клуб он провел 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач.

🔥 Hoş Geldin Luiz Adriano!

Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/szM5eAk9nI — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 3, 2022

В составе «Спартака» нападающий выступал с 2017 по 2019 год и успел выиграть РПЛ и Суперкубок России. Отметим, что за «Антальяспор» также выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.