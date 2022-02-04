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    Луис Адриано продолжит карьеру в Турции

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    «Антальяспор» на своем официальном сайте объявил о переходе экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано.

    Луис Адриано
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    Луис Адриано

    Турецкий клуб заключил с 34-летним бразильцем соглашение на 1,5 года.

    С 2019 года Адриано выступал за «Палмейрас», в составе которого выиграл три трофея. Всего за бразильский клуб он провел 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач.

    В составе «Спартака» нападающий выступал с 2017 по 2019 год и успел выиграть РПЛ и Суперкубок России. Отметим, что за «Антальяспор» также выступает защитник сборной России Федор Кудряшов.

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