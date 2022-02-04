Ибрагимович пропустит миланское дерби с «Интером»

Главный тренер «Милана»заявил, что форвардне поможет команде в поединке 24 тура Серии А против «Интера».

«В нашем распоряжении не будет ни Златана, ни Анте [Ребича], Томори проделал отличную работу, думаю, он будет в заявке, хотя может выйти на поле не с первых минут. Оливье Жиру — значимый игрок для нас, и он готов сыграть.

Нам жаль, что Ибры не будет на поле. Мы во многом прибавили благодаря ему, но теперь должны показать себя с сильной стороны и без него. Мы должны обладать силой воли, особенно в трудные моменты», — приводит слова Пиоли Football Italia.

«Милан» и «Интер» сыграют 5 февраля на «Джузеппе Меацца». Начало поединка в 20:00 мск.