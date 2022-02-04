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    Ибрагимович пропустит миланское дерби с «Интером»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что форвард Златан Ибрагимович не поможет команде в поединке 24 тура Серии А против «Интера».

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «В нашем распоряжении не будет ни Златана, ни Анте [Ребича], Томори проделал отличную работу, думаю, он будет в заявке, хотя может выйти на поле не с первых минут. Оливье Жиру — значимый игрок для нас, и он готов сыграть.

    Нам жаль, что Ибры не будет на поле. Мы во многом прибавили благодаря ему, но теперь должны показать себя с сильной стороны и без него. Мы должны обладать силой воли, особенно в трудные моменты», — приводит слова Пиоли Football Italia.

    «Милан» и «Интер» сыграют 5 февраля на «Джузеппе Меацца». Начало поединка в 20:00 мск.

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