Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Бессмертных с медалью ЧМ-2019Александр Бессмертных: Наши лыжники смогут побороться с Клебо за медали Олимпиады
  • 09:55
    • Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе на командном турнире Игр-2022
  • 09:30
    • Женская сборная России победила Швейцарию в первом матче Олимпиады-2022
  • 08:34
    • На Олимпиаде выявили 21 случай заражения коронавирусом за последние сутки
  • 08:03
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место в ритм-танце в командном турнире ОИ-2022
  • 06:50
    • Кондратюк стал третьим в короткой программе командного турнира ОИ-2022
    Все новости спорта

    Макаров: говорят, что все боятся «Зенит», но это точно не про «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Динамо
    Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

    Денис Макаров
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Макаров

    «Конечно, есть сожаление, что отпустили "Зенит" перед перерывом. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всё-таки мы уступили им в Санкт-Петербург и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.

    "Зенит" всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

    Московское «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидера турнира, «Зенита», на 2 очка. В активе питерцев 38 результативных баллов после 18 игр первенства.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Хетафе» усугубит кризис «Леванте»
  • «Хетафе» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры