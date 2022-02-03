Новички Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

Шамар Николсон Фото: Twitter «Спартака»
Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов.
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров.
Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 25 февраля. Матчи в 1/8 финала «Спартак» проведет 10-го и 17 марта.