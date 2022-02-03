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    Новички Мартинс и Николсон вошли в заявку «Спартака» на плей-офф Лиги Европы

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    В «Спартаке» огласили список из 28 футболистов, которые будут заявлены на матчи плей-офф Лиги Европы.

    Шамар Николсон
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    Шамар Николсон

    Вратари: Тимур Акмурзин, Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков и Александр Селихов.

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов.

    Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Степан Оганесян, Квинси Промес и Наиль Умяров.

    Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев и Владислав Шитов.

    Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 25 февраля. Матчи в 1/8 финала «Спартак» проведет 10-го и 17 марта.

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