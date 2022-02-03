Семак: Самое важное — чтобы к концу сбора все игроки провели как минимум по два полных матча

Питерцы обыграли датский «Мидтьюлланд» (1:0).
«Игра сегодня разбилась на небольшие части. Местами мы действовали неплохо, местами — подуставали, не хватало легкости и играли не так, как хотели.
Те, кто нужно, получили игровую практику, все здоровы, избежали травм — это самое важное.
Сложно говорить о плане. Утром мы провели тренировку с "Зенитом"-2, затем у нас вечерний матч. Многие футболисты провели первые минуты на поле.
Сейчас самое важное — чтобы к окончанию сбора все наши футболисты провели как минимум по два полных матча. Стараемся следовать этому графику.
Юри Алберто и Адамов сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане.
Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать.
Нуралы Алип принес победу, забив очень красивый гол. Повторюсь, что на фоне нагрузок есть определенные замечания, есть качество, над которым можно поработать. К концу сбора определимся, как будем взаимодействовать.
Алберто играл на той позиции, где его видим, хотя он способен выйти и на позиции атакующего флангового игрока, и сыграть в центре.
Сегодня у него был момент, он заряжен на удар. Он проделал много открываний, действовал неплохо», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.