Семак: Самое важное — чтобы к концу сбора все игроки провели как минимум по два полных матча

Главный тренер «Зенита»подвел итоги первой победы команды в Atlantic Cup.

Питерцы обыграли датский «Мидтьюлланд» (1:0).

«Игра сегодня разбилась на небольшие части. Местами мы действовали неплохо, местами — подуставали, не хватало легкости и играли не так, как хотели.

Те, кто нужно, получили игровую практику, все здоровы, избежали травм — это самое важное.

Сложно говорить о плане. Утром мы провели тренировку с "Зенитом"-2, затем у нас вечерний матч. Многие футболисты провели первые минуты на поле.

Сейчас самое важное — чтобы к окончанию сбора все наши футболисты провели как минимум по два полных матча. Стараемся следовать этому графику.

Юри Алберто и Адамов сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане.

Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать.

Нуралы Алип принес победу, забив очень красивый гол. Повторюсь, что на фоне нагрузок есть определенные замечания, есть качество, над которым можно поработать. К концу сбора определимся, как будем взаимодействовать.

Алберто играл на той позиции, где его видим, хотя он способен выйти и на позиции атакующего флангового игрока, и сыграть в центре.

Сегодня у него был момент, он заряжен на удар. Он проделал много открываний, действовал неплохо», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.