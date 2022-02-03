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    СМИ: Роналду определится со своим будущим после назначения нового тренера «МЮ»

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не исключает возможности покинуть клуб в обозримом будущем, сообщает ESPN.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    По сведениям издания, португалец, контракт которого действует до конца сезона-2022/23, дождется назначения нового главного тренера и тогда уже будет принимать решение о своем будущем.

    Возможен вариант, при котором уже новый главный тренер откажется от сотрудничества с игроком, которому 5 февраля исполняется 37 лет.

    Таким образом, нет никаких гарантий, что в следующем сезоне Роналду будет выступать за «МЮ».

    В нынешнем сезоне форвард провел 18 игр в АПЛ, забив 8 голов.

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