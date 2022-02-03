СМИ: Роналду определится со своим будущим после назначения нового тренера «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»не исключает возможности покинуть клуб в обозримом будущем, сообщает ESPN

По сведениям издания, португалец, контракт которого действует до конца сезона-2022/23, дождется назначения нового главного тренера и тогда уже будет принимать решение о своем будущем.

Возможен вариант, при котором уже новый главный тренер откажется от сотрудничества с игроком, которому 5 февраля исполняется 37 лет.

Таким образом, нет никаких гарантий, что в следующем сезоне Роналду будет выступать за «МЮ».

В нынешнем сезоне форвард провел 18 игр в АПЛ, забив 8 голов.