СМИ: Погба склоняется к уходу в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед», вероятно, покинет клуб летом в качестве свободного агента, сообщает ESPN

По данным издания, 28-летний француз склоняется к тому, чтобы перейти в «Реал Мадрид». При этом отмечается интерес со стороны ПСЖ и «Ювентуса».

В «МЮ» уже смирились с тем, что игрок в новом сезоне будет выступать за другой клуб.

Ранее сообщалось, что манкунианцы попросили Погба отложить решение об уходе из клуба до назначения нового тренера.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в 13 матчах за «МЮ» и отдал семь результативных передач.

Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 55 миллионов евро.