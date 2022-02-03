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    Камерун — Египет. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.02.2022 в 22:00 начнется матч в полуфинале кубка Африки-2021 по футболу Камерун — Египет

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Камеруна Сборная Египта Календарь Кубка Африки
    Камерун и Египет начнут матч в 22:00 в полуфинале кубка Африки-2021 по футболу, 03.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Египет» — «Камерун» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Камерун» — «Египет» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Камерун»).

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