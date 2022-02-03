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    Хосе Бордалас: «Валенсия» сделает всё, чтобы выйти в финал Кубка Испании

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    Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас поделился мнением о четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Кадисом» (2:1).

    Хосе Бордалас
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    Хосе Бордалас

    «Мы очень счастливы. Мы хотим поздравить наших болельщиков, которые создали потрясающую атмосферу. В конце матча были моменты, от которых мурашки шли по коже. Они показали огромную приверженность команде.

    У нас ещё есть время, для того чтобы поправить нашу ситуацию в чемпионате Испании. В Кубке у нас была возможность выйти в полуфинал, и мы это сделали. Независимо от соперника команда сделает всё, чтобы выйти в финал», — цитирует Бордаласа пресс-служба «Валенсии».

    В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Валенсия» встречалась с «Кадисом». Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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