«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном»

«Ростов» Фото: «Ростов»
Встреча в Испании завершилась со счетом 0:0.
Состав «Ростова»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Лангович, 62), Осипенко (Мухин, 62), Баштуш (Фольмер, 46), Терентьев (Мелехин, 46), Хашимото (Сухомлинов, 27 — Щетинин, 52), Глебов (Селява, 61), Гигович (Тугарев, 46), Байрамян (Сильянов, 46), Комличенко (Соу, 46), Полоз (Турищев, 46 — Мельников, 62).
«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 18 матчах. «Хеккен» располагается на 12-м месте в чемпионате Швеции.
27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях.