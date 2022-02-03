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    «Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном»

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    ФК «Ростов» сыграл вничью со шведским «Хеккеном» в контрольном матче на зимнем тренировочном сборе.

    «Ростов»
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    «Ростов»

    Встреча в Испании завершилась со счетом 0:0.

    Состав «Ростова»: Бабурин (Песьяков, 46), Калинин (Лангович, 62), Осипенко (Мухин, 62), Баштуш (Фольмер, 46), Терентьев (Мелехин, 46), Хашимото (Сухомлинов, 27 — Щетинин, 52), Глебов (Селява, 61), Гигович (Тугарев, 46), Байрамян (Сильянов, 46), Комличенко (Соу, 46), Полоз (Турищев, 46 — Мельников, 62).

    «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками в 18 матчах. «Хеккен» располагается на 12-м месте в чемпионате Швеции.

    Календарь и таблица РПЛ

    27 февраля «Ростов» в рамках матча 19-го тура чемпионата России встретится с «Крыльями Советов» в гостях.

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