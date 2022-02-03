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    Атлетик — Реал Мадрид. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.02.2022 в 23:30 начнется матч в испанском Кубке Дель Рей Атлетик — Реал Мадрид

    Футбол Кубок Испании Атлетик Реал Мадрид
    Атлетик и Реал Мадрид начнут матч в 23:30 в испанском Кубке Дель Рей, 03.02.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Атлетик» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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