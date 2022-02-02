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    Райо Вальекано — Мальорка. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.02.2022 в 22:00 начнется матч в Кубке Испании по футболу Райо Вальекано — Мальорка

    Футбол Кубок Испании Райо Вальекано Мальорка
    В 22:00 02.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Райо Вальекано — Мальорка в Кубке Испании по футболу.

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    Последний матч между собой: «Райо Вальекано» — «Мальорка» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Райо Вальекано»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано — Мальорка.

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