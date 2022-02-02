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    СМИ: Почеттино устал от ПСЖ и хочет уйти летом

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    Тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино хочет покинуть французский клуб, утверждает Foot Mercato.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    По данным источника, аргентинец был готов уйти несколько недель назад, если бы парижане нашли ему замену.

    Тренер держит в уме возможное назначение в «Манчестер Юнайтед» и хотел присоединиться к английскому клубу уже в январе.

    49-летний специалист устал от «ПСЖ» как со спортивной точки зрения, так и с точки зрения того, что происходит вокруг клуба.

    Он чувствует давление и испытывает проблемы в отношениях со спортивным директором клуба Леонардо.

    Почеттино просил «ПСЖ» подписать Танги Ндомбеле из «Тоттенхэма» и считал сделку осуществимой, однако игрок оказался в «Лионе». Это тоже не устраивает тренера.

    Специалист точно не продолжит работу с клубом после завершения нынешнего сезона и уже говорит об этом людям, которые его окружают.

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