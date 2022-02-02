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    Мухин: Хотелось остаться в «Локомотиве»

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    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о процессе и причинах перехода из «Локомотива».

    Максим Мухин
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    Максим Мухин

    «В какой момент я понял, что придётся уйти из "Локомотива"? Из-за повреждения колена пропускал игру с "Уралом", и тогда уже вроде было принято решение, что я ухожу в ЦСКА. Мной и агентом. Конечно, хотелось остаться в клубе, но со стороны "Локомотива" не было особого желания.

    Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своём клубе.

    Николич говорил, что это футбольная жизнь: "Как решишь — так и будет, обиды не держим". У них не было особого желания со мной дальше сотрудничать», — цитирует Мухина «Спорт-экспресс».

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