Вратарь лондонского «Арсенала» сыграет за сборную России

Вратарь лондонского клуба «Арсенал»получил вызов в юношескую сборную России U17 и прибыл на сбор, который стартовал 1 февраля в хорватском Порече.

В рамках подготовки к мартовскому элитному раунду чемпионата Европы команда Владимира Волчека примет участие в международном турнире: 4 февраля российские юноши сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а после этого россиянам предстоит провести два матча со сборной Хорватии 7 и 10 февраля.

16-летний Федорущенко, который уже привлекался к тренировкам с основной командой «Арсенала», впервые приглашен в юношескую сборную России 2005 года рождения.