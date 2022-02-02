Вратарь лондонского «Арсенала» сыграет за сборную России

Микель Артета и Алексей Федорущенко Фото: globallookpress.com
В рамках подготовки к мартовскому элитному раунду чемпионата Европы команда Владимира Волчека примет участие в международном турнире: 4 февраля российские юноши сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а после этого россиянам предстоит провести два матча со сборной Хорватии 7 и 10 февраля.
16-летний Федорущенко, который уже привлекался к тренировкам с основной командой «Арсенала», впервые приглашен в юношескую сборную России 2005 года рождения.