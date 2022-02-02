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    Вратарь лондонского «Арсенала» сыграет за сборную России

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    Вратарь лондонского клуба «Арсенал» Алексей Рохас Федорущенко получил вызов в юношескую сборную России U17 и прибыл на сбор, который стартовал 1 февраля в хорватском Порече.

    Микель Артета и Алексей Федорущенко
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    Микель Артета и Алексей Федорущенко

    В рамках подготовки к мартовскому элитному раунду чемпионата Европы команда Владимира Волчека примет участие в международном турнире: 4 февраля российские юноши сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а после этого россиянам предстоит провести два матча со сборной Хорватии 7 и 10 февраля.

    16-летний Федорущенко, который уже привлекался к тренировкам с основной командой «Арсенала», впервые приглашен в юношескую сборную России 2005 года рождения.

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