Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТоп-7 зимних трансферов января 2022 года
  • 12:18
    • «Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов»
  • 05:44
    • Бразилия разгромила Парагвай, Аргентина обыграла Колумбию в отборе ЧМ-2022
  • 01:11
    • «Зенит» обыграл «Басконию» в матче Евролиги
  • 00:57
    • «Лион» вырвал победу у «Марселя» в перенесенном матче
    Все новости спорта

    Влахович опроверг слухи, что он живет в доме Роналду в Турине

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус
    Нападающий Душан Влахович прокомментировал информацию о том, что после перехода в «Ювентус» он живет в доме экс-игрока команды Криштиану Роналду.

    Душан Влахович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович

    «Конечно, я ищу дом, но это не будет место Роналду. Мне нужно быть скромнее. Меня не волнуют дома или что-то еще. Я просто хочу играть, совершенствоваться и побеждать», — цитирует серба Tuttomercatoweb.

    Туринский клуб объявил о трансфере 22-летнего футболиста из «Фиорентины» в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера форварда составила 75 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Влахович сыграл 24 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 4 результативных передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Old Firm Derby победят «кельты»
  • «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сенегал выйдет в финал
  • Буркина-Фасо — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Уверенный проход «Валенсии»
  • «Валенсия» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.78
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Селтик — Глазго Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Буркина-Фасо — Сенегал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бенфика — Жил Висенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Юта — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры