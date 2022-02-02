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    Канселу: В первые месяцы я не был рад своему трансферу в «Ман Сити»

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    Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Жуан Канселу поделился воспоминаниями о своих первых месяцах в стане «горожан».

    Жуан Канселу
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    Жуан Канселу

    «В первые месяцы я не был рад своему трансферу. Я пришел из клуба, который любил всем сердцем, однако после разговора с дедушкой мы решили, что стоит попробовать закрепиться в Англии.

    Ближе к зиме я стал играть регулярно и был близок к счастливому состоянию, а сейчас я, конечно, абсолютно счастлив. Сейчас я и команда — единое целое, которые направлено на достижение победного результата во всех турнирах, где мы принимаем участие», — приводит слова Канселу Football Italia.

    Напомним, что Канселу обошелся «Манчестер Сити» в 65 миллионов евро. Игрок переехал на «Этихад» в 2019 году.

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