Канселу: В первые месяцы я не был рад своему трансферу в «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалииподелился воспоминаниями о своих первых месяцах в стане «горожан».

«В первые месяцы я не был рад своему трансферу. Я пришел из клуба, который любил всем сердцем, однако после разговора с дедушкой мы решили, что стоит попробовать закрепиться в Англии.

Ближе к зиме я стал играть регулярно и был близок к счастливому состоянию, а сейчас я, конечно, абсолютно счастлив. Сейчас я и команда — единое целое, которые направлено на достижение победного результата во всех турнирах, где мы принимаем участие», — приводит слова Канселу Football Italia.

Напомним, что Канселу обошелся «Манчестер Сити» в 65 миллионов евро. Игрок переехал на «Этихад» в 2019 году.