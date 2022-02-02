В 03:30 02.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Парагвай» — «Бразилия» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бразилия» — «Парагвай» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Бразилия»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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