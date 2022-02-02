Обамеянг: Приехал сюда, чтобы дать максимум команде

Новый нападающий «Барселоны»прокомментировал свой переход в клуб и рассказал о мотивации.

«Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с "Барселоной".

У меня есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде», — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

Контракт габонца с «каталонцами» рассчитан до конца сезона 2024/2025. В нем прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.