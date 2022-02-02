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    Обамеянг: Приехал сюда, чтобы дать максимум команде

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    Новый нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал свой переход в клуб и рассказал о мотивации.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Я очень рад и счастлив быть здесь. Не могу дождаться, когда выйду на поле. Это один из самых больших клубов в мире. Для меня большая честь быть здесь. Именно поэтому я подписал контракт с "Барселоной".

    У меня есть опыт, я играл в Германии, Франции, Англии. Я приехал сюда, чтобы помочь и дать максимум команде», — цитирует Обамеянга Mundo Deportivo.

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