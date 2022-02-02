Ребров назвал главное отличие Ваноли от Руя Витории

Технический координатор «Спартака»сравнил нынешнего главного тренера клубас экс-наставником «красно-белых»

«Паоло очень жёсткий, очень эмоциональный, очень требовательный. Это чувствуется при первом же контакте. Он реагирует на каждую неточную передачу и ошибку! Хочет, чтобы все прогрессировали. Ваноли может среагировать на всё, что посчитает нужным. К примеру, в автобусе несколько игроков сидели без масок ― Паоло сразу обратил на это внимание. Так что ребятам надо быть готовыми. Это хорошо, потому что поддерживает в тонусе.

Главное отличие от Витории? Интенсивность тренировок. Понятно, что какие-то другие вещи он тоже видит по-другому, но интенсивность, пожалуй, главное отличие. Ещё подмечу, что Паоло активнее участвует во внутренних процессах», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года, сменив на этой должности Руя Виторию, который возглавлял клуб с июня по декабрь 2021 года.