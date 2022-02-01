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    Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков «Зенита»

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    Новичок «Зенита» Юри Алберто стал одним из самых высокооплачиваемых игроков санкт-петербургского клуба, информирует Resistencia Colorada со ссылкой на GZH.

    Юри Алберто
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    Юри Алберто

    Бразильский форвард будет получать в «Зените» € 250 тыс. в месяц. Эта цифра близка к максимальной зарплатной отметке в стане «сине-бело-голубых». Самым высокооплачиваемым игроком команды из Санкт-Петербурга на данный момент является Малком с зарплатой € 500 тыс.

    Напомним, несколькими днями ранее «Зенит» подписал контракт с Юри Алберто на пять лет. Также клуб объявил об уходе нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

    На счету Алберто 30 голов и шесть передач в 100 матчах за «Интернасьонал». Контракт нападающего с клубом был рассчитан до 31 июля 2025 года.

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