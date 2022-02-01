«Динамо» проиграло словацкому «Ружомбероку»

Константин Тюкавин точным ударом в ближний угол открыл счёт на 14-й минуте. Через 11 минут словаки отыгрались благодаря голу Филипа Лихи.
Победный мяч забил Мартин Рымаренко на 79-й минуте.
Товарищеские матчи. Клубы
«Ружомберок» — «Динамо» — 2:1 (1:1)
Голы: Тюкавин, 14 (0:1). Лихы, 25 (1:1). Рымаренко, 80 (2:1)«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Варела, 61), Осокин, Паршивлюк (Лаксальт, 61), Цесь, Сулаквелидзе, Моро (Кипкаев, 46), Галкин, Жуковский (Макаров, 61), Мазурин (Гладышев, 61), Тюкавин (Смолов, 61)
Следующий товарищеский матч на турецком сборе команда Сандро Шварца проведет 2 февраля с сербским «Партизаном».