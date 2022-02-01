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    Лапорта заявил, что «Барселона» представит Обамеянга на этой неделе

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о трансфере из «Арсенала» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков, — цитирует президента Mundo Deportivo. — На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга. Сейчас мы хотим работать над тем, чтобы переломить экономическую ситуацию. Хотим положить конец черному периоду в нашей истории. Нам нужен светлый».

    Ранее сообщалось, что 32-летний габонец покинул «Арсенал» и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

    В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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