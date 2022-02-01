Лапорта заявил, что «Барселона» представит Обамеянга на этой неделе

Президент «Барселоны»рассказал о трансфере из «Арсенала» нападающего

«Вчера закрылось трансферное окно, и нам удалось пригласить в первую команду сразу нескольких новичков, — цитирует президента Mundo Deportivo. — На этой неделе, если все сложится хорошо, мы представим Обамеянга. Сейчас мы хотим работать над тем, чтобы переломить экономическую ситуацию. Хотим положить конец черному периоду в нашей истории. Нам нужен светлый».

Ранее сообщалось, что 32-летний габонец покинул «Арсенал» и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.