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    «Барселона» может разорвать контракт с Дембеле

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    «Барселона» может расторгнуть контракт с вингером Усманом Дембеле, сообщает издание Mundo Deportivo.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Сегодня пройдёт встреча руководства каталонского клуба, на которой будет обсуждаться будущее французского футболиста. Некоторые руководители выступают за немедленное расторжение договора с Дембеле. Контракт Усмана истекает ближайшим летом.

    В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов.

    Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

    В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

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