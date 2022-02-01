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    Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и вскоре станет игроком «Барселоны»

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    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с клубом, сообщает BBC Sports.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
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    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По данным источника, 32-летний габонец покинет лондонцев и бесплатно перейдет в «Барселону». Поскольку форвард уже является свободным агентом, каталонский клуб может объявить о его переходе после окончания трансферного окна.

    Контракт уже согласован и теперь должен быть подписан Обамеянгом в штаб-квартире «Барселоны». Медицинское обследование форвард прошел успешно.

    Ожидается, что официально об этом объявят сегодня, 1 февраля. Контракт будет рассчитан на 1,5 года.

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