Форварду «МЮ» продлили арест по делу об изнасиловании и угрозах убийством

Мэйсона Гринвуд Фото: globallookpress.com
Если ранее сообщалось о том, что он задержан по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, то сейчас представитель полиции заявил, что футболист арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством.
Вероятно, дело Гринвуда было переквалифицировано, отмечает BBC.
Также стало известно, что англичанин останется под арестом до среды, 2 февраля, так как допрос продолжается.
Напомним, 20-летнего игрока арестовали после обвинений со стороны его девушки Харриет Робсон, которая опубликовала в инстаграме фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.