Форварду «МЮ» продлили арест по делу об изнасиловании и угрозах убийством

Полиция Большого Манчестера выступила с заявлением по поводу ареста форварда «Манчестер Юнайтед»

Если ранее сообщалось о том, что он задержан по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений, то сейчас представитель полиции заявил, что футболист арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийством.

Вероятно, дело Гринвуда было переквалифицировано, отмечает BBC.

Также стало известно, что англичанин останется под арестом до среды, 2 февраля, так как допрос продолжается.

Напомним, 20-летнего игрока арестовали после обвинений со стороны его девушки Харриет Робсон, которая опубликовала в инстаграме фото побоев и выложила аудио, где ее принуждают к сексу.