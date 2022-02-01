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    Роналдо: Лучший форвард мира? Бензема, однозначно

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    Бывший нападающий «Реал Мадрида» Криштиану Роналдо ответил на ряд вопросов о футболистах.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Месси — невероятный игрок, одновременно мощный и техничный. Он хочет забивать в каждой игре. Неймар тоже невероятно хорош. Надеюсь, он выиграет что-то с Бразилией, хотя его много критикуют в Бразилии за частную жизнь.

    Новое поколение футболистов лучше ведет себя за пределами поля, чем мы в свое время. Они правильно едят и много спят. В мое время все было как раз наоборот. И я не говорю уже о количестве женщин… Не могу даже представить, что было бы, если бы мы относились к делу так же, как это делают сейчас.

    Лучший форвард мира? Бензема, однозначно. Сразу за ним — Левандовски. Холанд станет № 1, но сейчас есть двое лучше него. Также очень силен Мбаппе. Слышал, что он будет получать в "Реале" 50 млн в год. Да уж, мы играли не в то время», — цитирует Роналду Football Italia.

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