Роналдо: Лучший форвард мира? Бензема, однозначно

Бывший нападающий «Реал Мадрида»ответил на ряд вопросов о футболистах.

«Месси — невероятный игрок, одновременно мощный и техничный. Он хочет забивать в каждой игре. Неймар тоже невероятно хорош. Надеюсь, он выиграет что-то с Бразилией, хотя его много критикуют в Бразилии за частную жизнь.

Новое поколение футболистов лучше ведет себя за пределами поля, чем мы в свое время. Они правильно едят и много спят. В мое время все было как раз наоборот. И я не говорю уже о количестве женщин… Не могу даже представить, что было бы, если бы мы относились к делу так же, как это делают сейчас.

Лучший форвард мира? Бензема, однозначно. Сразу за ним — Левандовски. Холанд станет № 1, но сейчас есть двое лучше него. Также очень силен Мбаппе. Слышал, что он будет получать в "Реале" 50 млн в год. Да уж, мы играли не в то время», — цитирует Роналду Football Italia.