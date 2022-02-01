Тренер «Динамо»: Не придаем результату матча с «Ружембероком» большого значения

Тренер «Динамо»прокомментировал поражение московской команды от словацкого(1:2) в товарищеском матче.

«Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо.

Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.

Так получилось, что сегодня задействовали много молодежи. Она получила свой шанс, и для ребят это был хороший опыт.

Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаем результату большого значения.

У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч.

Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении», — цитирует Булута официальный сайт «Динамо».