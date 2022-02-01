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    Тренер «Динамо»: Не придаем результату матча с «Ружембероком» большого значения

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    Тренер «Динамо» Волкан Булут прокомментировал поражение московской команды от словацкого «Ружемберока» (1:2) в товарищеском матче.

    Волкан Булут
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    Волкан Булут

    «Для данного периода подготовки к возобновлению сезона выглядели неплохо.

    Мы старались следовать своей игровой философии, действовали активно, прессинговали, хотя и не создали много голевых моментов. К сожалению, игроки не всегда принимали верные решения в финале эпизодов.

    Так получилось, что сегодня задействовали много молодежи. Она получила свой шанс, и для ребят это был хороший опыт.

    Конечно, мы всегда хотим выигрывать, но мы знаем в какой стадии подготовки находимся, поэтому не придаем результату большого значения.

    У тренерского штаба были вопросы к команде по прессингу, но сегодня мы увидели хороший импульс в движении футболистов при попытках отобрать мяч.

    Мы работали над этим, в том числе на теоретических занятиях. Виден прогресс, продолжаем двигаться в выбранном направлении», — цитирует Булута официальный сайт «Динамо».

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