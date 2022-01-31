Карпин и Галактионов посетили тренировку «Ахмата» на сборе в Турции

Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером, а также главный тренер молодежной сборнойпосетили тренировкув турецкой Анталье, где сейчас проходит зимний сбор.

Специалисты присутствовали на утреннем занятии команды в понедельник, об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».

На утренней игре с участием грозненцев присутствовал тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным, а также главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов. pic.twitter.com/C8E3rpTsHz — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 31, 2022

«Ахмат» в 18 матчах набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).