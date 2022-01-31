Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 16:32
    • «Сочи», СКА и «Адмирал» примут участие в товарищеском турнире Sochi Winter Cup
  • 15:12
    • Килиан Мбаппе согласился перейти в «Реал»
  • 14:35
    • В ЦСКА подтвердили возможный переход Чалова в «Базель»
  • 14:17
    • СМИ: Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
  • 13:40
    • Арустамян: Чалов проведет вторую часть сезона в «Базеле»
    Все новости спорта

    Карпин и Галактионов посетили тренировку «Ахмата» на сборе в Турции

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Ахмат
    Тренерский штаб сборной России во главе с главным тренером Валерием Карпиным, а также главный тренер молодежной сборной Михаил Галактионов посетили тренировку «Ахмата» в турецкой Анталье, где сейчас проходит зимний сбор.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    Специалисты присутствовали на утреннем занятии команды в понедельник, об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».

    «Ахмат» в 18 матчах набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Парижане пропустят первый гол на турнире?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Команды поделят между собой очки
  • «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • В этом поединке ставим на голы
  • «Ибица» — «Сарагоса». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бразилия — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры