СМИ: Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «Пари Сен-Жермен»пропустит ближайшие матчи из-за очередной травмы.

В конце прошлой недели стало известно, что испанец получил мышечное повреждение во время тренировки. По этой причине он точно пропустит встречу с «Ниццей» в Кубке Франции, которая пройдет 31 января в Париже.

Как сообщает Marca, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Рамос, скорее всего, не успеет восстановиться к первому матчу с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Рамос почти полностью пропустил первую половину сезона. В пяти матчах за «ПСЖ» он забил один гол.

Матч «ПСЖ» — «Реал» Мадрид пройдет 15 февраля в Париже.