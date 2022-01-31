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    СМИ: Рамос пропустит первый матч с «Реалом» в Лиге чемпионов

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    Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос пропустит ближайшие матчи из-за очередной травмы.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    В конце прошлой недели стало известно, что испанец получил мышечное повреждение во время тренировки. По этой причине он точно пропустит встречу с «Ниццей» в Кубке Франции, которая пройдет 31 января в Париже.

    Как сообщает Marca, травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Рамос, скорее всего, не успеет восстановиться к первому матчу с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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    • Рамос почти полностью пропустил первую половину сезона. В пяти матчах за «ПСЖ» он забил один гол.

    Матч «ПСЖ» — «Реал» Мадрид пройдет 15 февраля в Париже.

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