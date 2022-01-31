Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • 10:30
    • Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
  • 23:56
    • Сенегал победил Экваториальную Гвинею и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 23:29
    • СМИ: «Лацио» договорился об аренде Миранчука
  • 18:19
    • «Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»
  • 17:55
    • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
    Все новости спорта

    Портсмут — Чарльтон Атлетик. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.01.2022 в 22:45 начнется матч в Первой Лиге Англии Портсмут — Чарльтон Атлетик

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 31.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Портсмут — Чарльтон Атлетик в Первой Лиге Англии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Чарльтон Атлетик» — «Портсмут» 2:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Чарльтон Атлетик»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Портсмут — Чарльтон Атлетик.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды поделят между собой очки
  • «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • В этом поединке ставим на голы
  • «Ибица» — «Сарагоса». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Колумбия забить на поле Аргентины?
  • Аргентина — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бразилия — Парагвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ливингстон — Сент-Джонстон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры